Paura nel Napoletano, auto esplode improvvisamente in strada: “Aiuto va a fuoco tutto”

Paura in centro a Calvizzano, in provincia di Napoli. Una vettura è improvvisamente esplosa mentre si trovava al centro della carreggiata. I residenti, spaventati dal forte rumore, hanno assistito alla scena infernale.

Fiamme altissime, nube nera, fumo quindi aria irrespirabile, hanno spaventato tutti i cittadini che vivono in quella zona del centro di Calvizzano. Non si conoscono i motivi che hanno condotto all’incidente. Non si conosce la natura dell’episodio: se si tratti di un’origine dolosa, di un incidente o di un malfunzionamento del veicolo.

Sul posto i vigili del fuoco per spegnere l’incendio.

