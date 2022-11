0 Facebook Ilary Blasi parla per la prima volta di Edmondo, l’ex di Totti spiega cosa c’è tra loro: “Tira aria di flirt” News 9 Novembre 2022 16:16 Di redazione 2'

Ilary Blasi non ha perso tempo a rispondere al gossip nato su una sua presunta nuova fiamma. Qualche giorno fa su Diva e Donna erano uscite le foto della show girl in compagnia di ‘un uomo misterioso’. Il tabloid aveva spiegato che si trattava di Edmondo, un immobiliarista. Subito si era iniziato a vociferare che potesse essere il nuovo compagno dell’ex moglie di Totti.

Ilary Blasi risponde al gossip sulla relazione con Edmondo

A chiarire tutto ci ha pensato direttamente la Blasi. La show girl ha deciso di esporsi in prima persona e l’ha fatto in diverse sue storie Instagram. Con l’ironia che la contraddistingue ha smentito categoricamente il flirt con Edmondo. Dalle parole utilizzate sembra proprio che si tratti di un amico di vecchia data.

“Hanno detto che tira un’aria di flirt. Secondo me tira un’ariaccia e basta. Com’era il titolo della copertina? Il mondo di Ilary. Mondo, cosa si prova a stare sulle copertine dei giornali scandalistici. Mondo, dimmi la verità: rimorchi di più o ti ho bruciato. Da quanto ci conosciamo? 15 anni? Diciamo che mi hai visto crescere, sei molto più anziano di me”, queste le parole di Ilary nelle storie condivise mentre era a cena fuori con Edmondo.