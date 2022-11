0 Facebook Papà Gustavo esce dall’ospedale e la famiglia Rodriguez si riunisce: assente mamma Veronica News 7 Novembre 2022 15:28 Di redazione 2'

Gustavo Rodriguez è uscito dall’ospedale e la famiglia si è riunita per festeggiare, era assente però la moglie Veronica Cozzani. I Rodriguez si sono goduti una splendida giornata in Piemonte. Hanno scelto la Locanda la Raia, un luogo magico, immerso nel verde e nei vigneti.

Il padre di Belen è uscito dall’ospedale

Il papà di Belen Rodriguez è stato dimesso, tempo fa era stata la stessa show girl a fare gli auguri al padre per una pronta guarigione in diretta a Le Iene. Non si conoscono i motivi del ricovero, ma a giugno il capo famiglia argentino era stato in ospedale per alcuni problemi al colon. Adesso pare che stia bene e la famiglia si è riunita probabilmente per festeggiare le sue dimissioni e l’annuncio delle nozze tra Cecilia e Ignazio Moser.

Perché Veronica Cozzani non era presente al pranzo dei Rodriguez

Come sempre l’allegro pranzo di famiglia – dove c’era anche Stefano De Martino – è stato documentato sui vari profili social della famiglia Rodriguez ed è impossibile non notare l’assenza di Veronica Cozzani. La madre di Belen, infatti, non c’era. Assente con lei il piccolo Santiago. A spiegare perché non ha partecipato alla reunion è stata la moglie di Gustavo che sui social ha mostrato primo lo scatto del pranzo dei suoi familiari e poi alcune immagini del nipotino a una gita scolastica, lasciando intendere che è rimasta lei con il piccolo, cui è legatissima.