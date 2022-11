0 Facebook Deragliato treno della Circumvesviana: proveniva da Poggiomarino, problemi su tutta la tratta News 7 Novembre 2022 14:56 Di redazione 1'

Deragliato il treno della Circumvesuviana proveniente da Poggiomarino. L’incidente è avvenuto alla stazione di Pompei Santuario. Diversi i disagi per gli utenti che si servono dei treni delle linee vesuviane gestite dall’Ente Autonomo Volturno.

Per fortuna non sembrano esserci feriti. Treni fermi su tutta la tratta. Come comunicato da Eav, infatti, “causa problemi tecnici, dalle ore 13:55 la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Torre Annunziata e Pompei Santuario è momentaneamente interrotta”.

Le comunicazioni Eav:

Linee Vesuviane – Interruzione Tratta –

Causa problemi tecnici dalle ore 13:55 la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Torre Annunziata e Poggiomarino è momentaneamente interrotta.

Seguiranno aggiornamenti.

Linee Vesuviane – Interruzione Tratta – Aggiornamento Bus Sostitutivi

Causa problemi tecnici la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Torre Annunziata e Poggiomarino è momentaneamente interrotta. E’ stato istituito servizio Bus Sostitutivo della ditta “Romano”.