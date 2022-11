0 Facebook Tragico incidente in auto, morto 19 enne: Salvatore era in macchina con la fidanzata Cronaca 6 Novembre 2022 14:08 Di redazione 1'

Tragedia alla stazione di Striano dove in via Poggiomarino è avvenuto un grave incidente stradale. A perdere la vita, Salvatore, 19 anni, alla guida di una Panda insieme alla fidanzata della stessa età. Il ragazzo avrebbe perso il controllo dell’auto finendo contro il portone di un’impresa agricola. I motivi sono da accertare.

Incidente a Striano: morto giovane Salvatore

I soccorsi sono subito arrivati sul posto, ma purtroppo per il 19enne non c’è stato nulla da fare: è morto durante il trasporto in ospedale. La ragazza invece è ricoverata in prognosi riservata nell’ospedale di Sarno. La salma è stata restituita ai familiari.

Lacrime di dolore per il giovane centauro di Poggiomarino infatti il sindaco Maurizio Falanga, ha scritto: “Oggi Poggiomarino piange per la perdita di un nostro giovane concittadino vittima di un incidente stradale gravissimo in cui è coinvolta anche una giovane ragazza che sta lottando per la vita.Una vita spezzata prematuramente.Alla famiglia del giovane le più sentite condoglianze mie, dell’Ammministrazione e di tutta la nostra comunità. Per la ragazza le nostre preghiere perché riesca ad uscirne incolume quanto prima”.