Luigi accoltellato davanti alla moglie dopo una lite al bar: il killer: "Difendevo mio figlio" Cronaca 6 Novembre 2022

Luigi Izzo, barbiere di 38 anni di Castelvolturno, è stato ucciso davanti alla moglie dopo una lite al bar. Ad accoltellare l’uomo è stato il papà del ragazzo con il quale aveva litigato, un uomo di 50 anni che sarebbe intervenuto in difesa del figlio di 27.

Secondo una prima ricostruzione infatti Luigi sarebbe tornato a casa per poi scendere nuovamente, ma adesso, secondo quanto riporta Il Mattino, pare che le cose siano andare diversamente: Luigi sarebbe stato accoltellato in strada dal padre del ragazzo con il quale aveva litigato. Izzo quindi non sarebbe mai rientrato in casa, ma poco prima di arrivarci, sarebbe stato raggiunto dall’uomo che barene a quel punto usato un coltello da cucina, preso a casa, per colpire almeno quattro volte la vittima. Uno alla gola, un altro, letale, al cuore e altri in diverse parti del color. Trasportato d’urgenza alla clinica Pineta Grande, Luigi è deceduto a causa della gravi ferite riportate.

In caserma, davanti al sostituto di Santa Maria Capua Vetere Annalisa Imparato, il killer ha ammesso di aver agito per difendere il figlio. Il magistrato deve decidere nelle prossime ore se disporre il fermo del papà del 27enne o di entrambi.

I messaggi per Luigi Izzo

Intanto sui social parole di dolore e sdegno sono state scritte per la vittima, che la scia la moglie e tre figli piccoli. Tutti chiedono giustizia per un uomo dedito al lavoro e alla famiglia. “Per chi non ti conosceva Basta scorrere la tua bacheca per capire che ragazzo eri. Amante del tuo lavoro era la tua passione. La tua famiglia era tutto per te”, scrive un amico. “Luigi, stanotte hai lasciato un paese sotto shock.. Hanno distrutto la tua vita senza neppure una vera ragione”.