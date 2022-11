0 Facebook Tragedia in Cilento, uomo muore soffocato dalla mozzarella: lascia due figli Cronaca 6 Novembre 2022 14:30 Di redazione 1'

E’ tragedia in Cilento, a Cetara, dove un uomo è morto soffocato da un boccone di mozzarella. Era a casa del fratello, la scorsa mattinata, quando è avvenuto il fatto.

La vittima, Alfonso Romano, padre di due figli, era a pranzo quando, secondo le prime ricostruzioni del Corriere del Mezzogiorno, ha cominciato a soffocare subito dopo aver messo in bocca un pezzo del bocconcino. Nonostante i soccorsi del fratello, ma le manovre di distruzione non sono andate a buon fine.

Sul posto sono arrivate due ambulanza del 118, ma purtroppo non c’è stato più nulla da fare per l’uomo, morto asfissiato per il pezzo di mozzarella bloccato in gola.