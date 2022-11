0 Facebook Tenta di entrare a casa dell’ex moglie, cade dal balcone e muore: “Aveva minacciato i figli e la moglie” Cronaca 6 Novembre 2022 09:18 Di redazione 1'

Non è stato un tragico incidente quello avvenuto lo scorso venerdì sera a Boscoreale, in provincia di Napoli. In via Guastafierro, l’uomo caduto dal balcone e morto, aveva provato ad entrare in casa dell’ex moglie. Nel tentativo di arrivare in casa in quel modo, è precisato dal balcone, Domenico Aiello, morendo sul colpo.

Tenta di entrare a casa dell’ex moglie e muore

Era destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla moglie, aveva infatti già fatto irruzione in casa e minacciato moglie e figli, come riporta il Corriere del Mezzogiorno. La donna aveva chiamato i carabinieri e lasciato l’abitazione, ma il 62enne, anche dopo il secondo divieto, aveva provato a entrare in casa. Una caduta fatale visto che l’uomo è precipitato sulla tettoia del portone d’ingresso, morendo sul colpo.

Sulla vicenda sono in corso le indagini sono a cura dei Carabinieri di Boscoreale e dalla compagnia di Torre Annunziata.