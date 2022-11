0 Facebook Cerca di entrare in casa dal balcone, Domenico cade dal secondo piano e muore Cronaca 5 Novembre 2022 09:16 Di redazione 1'

Tragedia a Boscoreale, nel Napoletano, dove un uomo è caduto dal secondo piano del palazzo ed è morto, lo scorso venerdì’ sera intono alle 19. I Carabinieri della locale stazione sono intervenuti a via Guastafierro 12 per un decesso di persona.

Tragedia a Boscoreale: morto Domenico Aiello

Secondo una prima ricostruzione pare che Domenico Aiello, 62 anni, abbia tentato di accedere all’abitazione dal balcone. Sarebbe pertanto caduto e finito sulla tettoia del portone di ingresso del condominio, morendo sul colpo.

L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma per la successiva autopsia. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Boscoreale e della compagnia di Torre Annunziata per ricostruire l’esatta dinamica degli aventi.