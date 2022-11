0 Facebook Maria De Filippi, l”offesa’ a Napoli a Tu sì que vales: “Solo a Napoli potete fare ste cose” Spettacolo 6 Novembre 2022 08:38 Di redazione 2'

Puntata singolare, quella andata in onda lo scorso sabato sera. A Tu sì sue vales un concorrente napoletano: Jey Lillo, al secolo Gennaro Lillo, il mago e illusionista molto famoso sui social. Star di Tik Tok ha iniziato a postare per gioco fino ad arrivare a raggiungere milioni di visualizzazioni.

La sua “magia” gli ha permesso di trovare un lavoro originale a Napoli. Il giovane faceva irruzione nei negozi e proponeva di avere qualcosa in regalo se fosse riuscito a stupirli con le sue performance. “Io entravo nei negozi di Napoli e dicevo: “Io sono un mago, se vi stupisco voi mi regalate un prodotto del vostro negozio”. Ho iniziato a farmi regalare Goleador e sono finito per fare viaggi a Dubai”, ha raccontato.

Su questa dichiarazione, Maria De Filippi ha pronunciato una frase che può sembrare un’offesa. “Bravo, solo a Napoli fate ste cose”, ha detto la conduttrice pavese.“Io lo apprezzo, trovo che sia l’arte della strada e dell’arrangiarsi”. Una frase sicuramente infelice che la conduttrice forse non voleva usare come insulto, ma sicuramente è un pregiudizio. A lei si è aggiunto anche Teo Mammucari. “Per entrare a Napoli e fot***re i napoletani devi essere bravissimo, perciò stravali per me”, ha dichiarato. Insomma Napoli per loro vuol dire fregare la gente?