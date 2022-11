0 Facebook Belen e Stefano vedono la partita, il Napoli vince, lei promette: “Domani una domenica bella per lui” Spettacolo 5 Novembre 2022 23:19 Di redazione 1'

Serata tranquilla, un sabato sera a casa e non poteva mancare per Stefano De Martino il match del Napoli contro l’Atalanta. Il conduttore è tifosissimo del club partenopeo, essendo napoletano, e non si perde una partita degli azzurri. Questa volta è toccata a Belen Rodriguez, sua moglie, assistere al match.

L’argentina ha ripreso il marito in alcune stories su Instagram, prima mentre era triste per il gol subito dagli azzurri, poi per il pareggio e infine la vittoria in casa contro l’Atalanta. E’ a quel punto, alla fine del match, che la Rodriguez ha detto qualcosa che promette davvero bene per lei e per tutta la sua famiglia.

La promessa di Belen

“Ora sì che sarà una bella domenica felice”, ha detto Belen, alludendo al fatto che il Napoli non avesse vinto, il marito non sarebbe stato molto contento. Insomma ci avrebbe pensato lei forse a sollevargli su il morale.