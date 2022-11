0 Facebook Gianni Morandi e Amadeus a Napoli, svelato il motivo: “Tornare qui è bello, un grande onore” Spettacolo 6 Novembre 2022 14:43 Di redazione 1'

Sono diventate virali le immagini di Amadeus e Gianni Morandi a Napoli, ma come mai i due artisti si trovano in città? Incantati dal capoluogo partenopeo il conduttore e il cantante hanno postato diverse foto sui social: con lo sfondo del lungomare.

Ebbene la notizia della loro presenza a Napoli è legata a qualcosa di veramente importante per i partenopei. I due sono qui per girare lo spot, stando a quanto riporta la Repubblica, dell’edizione Sanremo 2023. Un grande onore e un vanto incredibile per Napoli, che si conferma la vera e unica città della musica.

“Napoli è bellissima anche senza sole” scrive Morandi a mostrando il Castel dell’Ovo. “Sempre bello tornare qui”, conferma Amadeus, mostrando Borgo Marinari. Insomma i due sono felicissimi di essere all’ombra del Vesuvio, ma allo stesso tempo anche i napoletani sono orgogliosi di avere due artisti di questo calibro come ospiti e soprattutto che la nostra città sia stata scelta per lo spot di Sanremo.