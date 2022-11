0 Facebook Paolo Bonolis sbotta in diretta a Domenica In, alla domanda della Venier: “Fatevi i fatti vostri” Spettacolo 6 Novembre 2022 17:31 Di redazione 2'

Momenti concitati a Domenica In dove Mara Venier ha avuto un diverbio con un ospite, Paolo Bonolis. Il famoso conduttore ha dovuto commentare nuovamente le voci di crisi con la moglie, Sonia Bruganelli, e di fronte alle domande sulla separazione in casa, non ha retto.

Paolo Bonolis sbotta in diretta a Domenica In

Paolo Bonolis ha sbottato in onda a Domenica In e ha esclamato: “fatevi i caz*i vostri”, quando la Venier ha chiesto della loro separazione in casa. I toni non erano sicuramente aggressivi, apparentemente ironici, tipici di Bonolis insomma, ma che hanno fatto ben capire l’intento: basta domande sulla vita privata. Paolo e Sonia, sposi dal 2022, ma insieme dal 1997, hanno hanno tre figli: Silvia, Davide e Adele. Recentemente proprio la Bruganelli ha parlato della loro vita separata in due appartamenti diversi.

A quel punto Bonolis ha dichiarato: “Mi moje non se tiene un sorcio in bocca. Abbiamo solo preso l’appartamento accanto, abbiamo fatto una porta, perché Sonia ha il piacere di avere uno spazio tutto suo, una camera con bagno. Lei è lì con nostro figlio. Io sono di là con Adele e Silvia”. Quando poi la Venir ha chiesto direttamente “Cosa gli rispondi ai pettegolezzi?” lui ha replicato: “Fatevi i caz*i vostri”. Sulla moglie ha poi detto: “E’ una splendida madre lei, si dedica molto ai figli. E sono stato fortunato ad averli avuti con lei”, confida.