0 Facebook Bimba di 4 anni veglia la mamma morta tutta la notte, ai parenti: “Dorme, fate piano” Cronaca 6 Novembre 2022 18:39 Di redazione 1'

E’ una storia assurda quella avvenuta in questa famiglia. Una bambina di 4 anni ha vegliato la mamma morta tutta la notte, convinta che stesse dormendo. La donna era deceduta nel sonno.

Il fatto è accaduto in via Pergolesi a Vigevano, in provincia di Pavia. Secondo quanto emerso e riportato dai media locali, la donna sarebbe morta durante la notte e la figlia piccola pensava che stesse dormendo. Quando altri familiari della donna e della bimba sono arrivati nell’appartamento, quest’ultima ha risposto di non fare rumore perché la mamma stava dormendo.

“Fate piano, sta dormendo” avrebbe detto la bimba, come scrive La provincia pavese, ai parenti che si sono recati in casa perché la donna non rispondeva al telefono. Non si sa ancora se mamma e figlia vivevano da sole o se erano per caso da sole.

z