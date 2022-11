0 Facebook Antonino Spinalbese, la rivelazione su Belen e Stefano:”Stava ancora con me, sono problemi suoi se parlo” Spettacolo 6 Novembre 2022 23:14 Di redazione 2'

Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7 si è ancora lasciato andare, ma questa volta le sue dichiarazioni su Belen Rodriguez potrebbero creare scompiglio con il marito, Stefano De Martino. I riferimenti sono sulla fine della storia con l’argentina.

L’ex parrucchiere, ora concorrente del reality show, ha dichiarato che la find della storia è avvenuta a dicembre. Questo potrebbe creare problemi in quanto a gennaio già uscirono le prime foto di Belen e Stefano insieme. Per evitare problemi è intervenuto sull’argomento Alberto che per voler aiutare l’amico a evitare problemi con Belen, ha detto: “Non diamo troppi riferimenti temporali”. Il gieffino ha risposto: “E ma amore mio, sono problemi suoi, non miei”.

Non solo queste dichiarazioni. Spinalbese ha anche aggiunto: “Io non posso dire che l’ho lasciata, perché sennò succede un casino”. A spiegare queste parole ci ha pensato Alessandro Rosica, con il suo profilo Instagram Investigatoresocial. L’esperto di gossip ha scritto: