Qualità della vita, dove si vive meglio in Italia: la posizione di Napoli nella classifica

Città italiane in cui si vive meglio. Secondo la ventiquattresima edizione del Rapporto sulla Qualità della Vita in Italia, realizzato da ItaliaOggi con l’Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, questa è la classifica delle città italiane.

Con otto punti su nove al primo posto troviamo Trento. All’ultimo posto della classifica invece troviamo Crotone, una città della Calabria. Insomma il Nord rappresenta il primato mentre il Sud si trova agli ultimi posti della classifica. In seconda e in terza posizione troviamo invece Bolzano e Bologna; Firenze al quarto posto, e Milano al quinto.

Qualità della vita in Italia: la posizione di Napoli

Posizione bassa in classifica per tutte le città del sud. In risalita, ma comunque in basso Napoli che dal posto 106 arriva al 104. Secondo l’indagine, in generale la qualità della vita in Italia è buona o accettabile in 64 su 107 province italiane, un netto miglioramento.