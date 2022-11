0 Facebook Napoli, bus sommerso: l’acqua arriva alle caviglie, i passeggeri: “Assurdo” Cronaca 5 Novembre 2022 18:28 Di redazione 1'

E’ diventato virale il video del bus sommerso dall’acqua in galleria a Napoli. Le immagini, che girano su Tik Tok, sono state diffuse anche dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli.

Mentre l’autobus provai entrare in galleria l’acqua entra e arriva alle caviglie dei passeggeri presenti all’interno. “Come il Titanic”, si sente commentare in sottofondo. “Il problema è che questi fenomeni, causati dai cambiamenti climatici, rischiano di far parte sempre più spesso della nostra quotidianità”, scrive su Facebook il consigliere.

“Non è più tempo di lanciare allarmi ma di attivarsi per una rapida inversione di questo fenomeno mondiale attraverso comportamenti sostenibili da parte di ciascuno di noi che spingano i governi di tutti i Paesi a fare dietrofront sulla produzione indiscriminata di CO2”, conclude Borrelli. Questo non è stato l’unico episodio assurdo causato dal maltempo a Napoli e in provincia.

Il video: