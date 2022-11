0 Facebook Scuolabus intrappolato nell’acqua alta nel Napoletano: panico in strada: “Bloccati dentro” Cronaca 4 Novembre 2022 17:39 Di redazione 1'

Momenti di terrore a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove, per il maltempo uno scuolabus è rimasto bloccato dall’acqua alta in un sottopassaggio. All’interno un conducente che è riuscito a scappare via e mettersi in salvo.

Le immagini, diffuse da Tv City e riprese sul web e sui social , sono diventati virali. Tantissimi i disagi in città e in provincia a casa dell’improvviso maltempo che ha creato diversi allagamenti. Tra Barra e Ponticelli un fulmine ha colpito degli alberi provocando un incendio tra le abitazioni.

Segnalato traffico in tilt in quasi tutta la città.