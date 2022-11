0 Facebook Elicottero da ore al Vomero, i residenti: “Va avanti e indietro, cosa succede”: “Una rapina” Cronaca 5 Novembre 2022 10:49 Di redazione 1'

Da diverse ore, più o meno dalle 9 del mattino circa, un elicottero sta sorvolando il quartiere Vomero tra via Caldieri, via Pigna e via Omodeo. Diversi sono gli utenti che segnalano la strana presenza nei cieli. Che cosa sta succedendo?

A quanto pare c’è stata una rapina alla posta di via Renato Gomez de Ayala al Vomero. Secondo quanto riporta Repubblica, in due sono arrivati in motorino e con le pistole in pugno hanno intimato a utenti e dipendenti di rimanere immobili.

Dopo aver svuotato le casse, poco prima delle 10, i due sono scappati via in scooter. Un elicottero della polizia è adesso a caccia dei due rapinatori ma per ora le ricerche non hanno portato a nessun arresto.