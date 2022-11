0 Facebook Tragico lutto a Napoli, muore famoso barman: lascia il figlio piccolo e la moglie Cronaca 5 Novembre 2022 09:08 Di redazione 2'

Tragico lutto a Napoli per la morte di Gianluca Morziello, barman molto famoso nella movida notturna della città. Aveva avuto molte esperienze come barman nei più famosi locali, ma anche all’estero.

Lascia la moglie ed un figlio piccolo. Non si sa in che modo sia morto, ma dalla giovane età potrebbe essere stata una morte causata da un malore accidentale oppure una brutta malattia.

La drammatica notizia si è diffusa nella tarda serata di ieri e in pochissimo tempo sono giunti centinaia di messaggi di ricordo e di dolore su Facebook. «Eri un ragazzo dal cuore d’oro, sempre con il sorriso, una persona fantastica e speciale oltre ad essere uno dei barman più bravi che avessi mai conosciuto. Ricordo con grande affetto gli anni d’oro di quando ero resident al Rising South al Centro Storico. E’ proprio il caso di dire che la vita a volte è proprio ingiusta. Riposa in pace». «Un grande amico ha lasciato questo mondo. Quando – scrive Andree – sei passato e hai vissuto qui a Huanchaco abbiamo forgiato una grande amicizia e un affetto per la squadra per Napoli e Maradona. Il miglior gin tonic della mia vita l’hai fatto tu, così come la vera pizza; quando ridevamo quando ci mettevano l’ananas. Dio dia forza a tua moglie e al tuo piccolo Liam. Oggi incontri D10s». Diego commenta: «Ancora non ci credo. Ci siamo. Rivisti qualche mese fà per caso dopo anni. Mi hai abbracciato forte amico mio. Quante battaglie assieme, ora capisco sta pioggia. Amico mio, sei stato il più forte di tutti. Ciao Gianluca Morziello».