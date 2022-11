0 Facebook Consegna la pizza a casa e salva una donna che stava morendo: “Era dietro la porta ad ansimare” Cronaca 5 Novembre 2022 16:46 Di redazione 1'

Un episodio anomalo e bello da raccontare è avvenuto a Grosseto, in Toscana.L’uomo ha chiamato i soccorsi dopo essersi reso conto che una donna stava male e, solo grazie al suo intuito. è riuscito a salvarla.

Il protagonista della vicenda è Giovanni Di Meo, titolare di una pizzeria nel centro di Grosseto, che ha raccontato la vicenda riportata da Grosseto News.

“La signora mi aveva ordinato una pizza, ma al momento di consegnarla ho sentito solo ansimare dietro la porta di casa – spiega Di Meo -. Non vorrei dire altro per motivi di privacy, ma desidero solo ringraziare i vigili del fuoco e l’ambulanza per il tempestivo intervento. Mi auguro di cuore che il mio intervento possa essere stato utile, in questo evento del tutto casuale, a salvare la vita della signora che mi aveva ordinato la pizza e che invece era dietro la porta di casa ad ansimare. Non mi sembrava una cosa reale”.