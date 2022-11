0 Facebook Tradisce il marito agli arresti domiciliai, moglie fa andar l’amante a casa ma arrivano i parenti: “Si senza dignità” News 4 Novembre 2022 07:52 Di redazione 2'

Non si fa che parlare d’altro, una storia di corna che è addirittura finita sui social e diventata virale su Tik Tok. Si tratta di un tradimento di una donna avvenuto con il marito in casa, ma agli arresti domiciliari. Ad accorgersi di tutto la famiglia, che ha scatenato il putiferio. Una tresca amorosa senza precedenti che vede come protagonisti un uomo agli arresti domiciliari, la moglie e ovviamente l’amante.

Questi ultimi sono stati scoperti dalla famiglia di lui che, dopo diversi sentori, ha deciso di trarre un’imboscata alla donna di notte. Quindi dopo essersi appostati sotto casa, hanno visto l’uomo uscire in ciabatte lo hanno acciuffato e picchiato. A quel punto l’amante ha iniziato a urlare di non riprenderlo. Troppo tardi però, il filmato era già stato fatto. “Queste cose non si fanno. Tu sei amico, mentre mio fratello è au domiciliari lei si riceve l’amante. E’ dall’una di notte che è entrato il tuo amante”, dicono nel filmato girato a Palermo e poi pubblicato sul social cinese.

A quel punto la cognata ha iniziato a urlare sotto il balcone della donna. “E’ dall’una che siamo qui. Sei stata con il tuo amante, mentre mio fratello e ai domiciliari. Devi andare via anche da qua. Devi cambiare casa. Sei senza dignità. Il tuo innamorato sta prendendo legnate da mio padre”. Una storia che ha sconvolto Palermo ed è stata raccontata da tutti, fino a giungere sui social. Come riporta il sito Blog Palermo, ora le forze dell’ordine stanno indagando per accertare quanto successo soprattutto alla luce dell’esistenza di un filmato.