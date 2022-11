0 Facebook Paura a scuola, auto sbaglia strada ed entra nell’ingresso: “Aiuto qua escono i bambini, tragedia sfiorata” Cronaca 4 Novembre 2022 07:33 Di redazione 1'

Attimi di paura a scuola dove un’auto è finita nell’ingresso. Il conducente ha imboccato per errore le scalinate che conducono proprio nella scuola. Una tragedia sfiorata.

L’episodio è avvenuto la scorsa mattina a Benevento, in via Sandro Pertini, dove il conducente della vettura ha per sbaglio girato proprio dove si trovano le scale che conducono all’ingresso dell’istituto comprensivo Giovanni Pascoli, come riportato da Il Mattino.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti di Polizia Municipale che hanno dato il via agli accertamenti del caso. Per fortuna l’incidente è avvenuto dopo il suono della campanella per cui non si trovavano gli alunni. Il conducente pare si sia distratto al volante finendo così all’ingresso. Per lui nessuna ferita, solo un grande spavento.