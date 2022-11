0 Facebook Maltempo a Napoli, pioggia e vento si abbattono sulla città: chiuse strade, parchi e soste a scuola Cronaca 4 Novembre 2022 09:06 Di redazione 2'

E alla fine, dopo un mese di bel tempo e temperature alte, è arrivato l’autunno. Pioggia e vento si abbattono su Napoli in questo venerdì, 4 novembre, di inizio weekend. L‘allerta meteo, che prevede temporali e piogge, anche consistenti durerà fino alle 8 di domani sabato 5 novembre.

L’allerta meteo

I temporali previsti sono fenomeni intensi, con venti temporaneamente forti e mare agitato. Non si escludono grandinate e fulmini, e la Protezione civile ritene possibili crolli di alberi e danni alle coperture di edifici e alle strutture provvisorie esposte alle intemperie. Il Comune di Napoli ha ritenuto di chiudere, per la giornata di oggi, parchi e cimiteri cittadini con l’unica eccezione del Mausoleo Schilizzi a Posillipo, dalle ore 9 alle 11. “La criticità – si legge in una nota di Palazzo San Giacomo – è rappresentata dal vento. In assenza di ulteriori indicazioni da parte delle Municipalità o di servizi sovraordinati a specifiche competenze, si dovranno adottare misure cautelative in ambito scolastico: evitare di sostare in aree esterne per la presenza di alberature, pali per illuminazione, eventuali ponteggi per lavori; utilizzare se disponibili percorsi protetti”.

Il Comune ha anche fornito una lista dei sottopassi soggetti ad allagamenti e quindi da evitare quanto possibile. Sono il sottopasso di via Claudio/Stadio San Paolo (lato sinistro) a Fuorigrotta, i sottopassi di viale dei Ciliegi a Chiaiano, quello di via vicinale Cupa San Severino/via Antonio de Ferraris a Poggioreale, quello di via Comunale San Severino/via Fasano a Poggioreale, quello di via Enrico Russo a Barra, quello di via Mastellone sempre a Barra, quelli del Centro Direzionale di Napoli a Poggioreale, quello dell’arena S.Antonio altezza via Ben Hur a Soccavo.