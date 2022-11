0 Facebook Simula emergenza per evitare il traffico, sgamata sanitaria: “Trasportavo mia figlia incinta” Cronaca 4 Novembre 2022 13:44 Di redazione 1'

Ha destato scalpore il video pubblicato sui social di una signora che avrebbe finto un trasporto d’emergenza con un’auto privata . La donna – oggetto di tantissime critiche – è intervenuta ai microfoni di Radio Marte, nella trasmissione ‘La Radiazza‘ condotta da Gianni Simioli per spiegare l’accaduto.

Simula trasporto d’emergenza per evitare traffico, le parole della donna

La donna, che lavora come Oss – operatrice socio sanitaria – ai microfoni della radio ha raccontato: “Stavo trasportando mia figlia incinta in pronto soccorso, una volta giunti fuori l’ospedale si è sentita meglio ed abbiamo desistito“.

La rivelazione di Gianni Simioli

Il conduttore Gianni Simioli – come riporta la pagina Facebook ‘Nessuno Tocchi Ippocrate’ – a proposito del video, ha raccontato: “Qualcuno molto in alto si sta occupando della vicenda. Noi non siamo giudici, facciamo lavorare chi di competenza e confidiamo che sia fatta giustizia rapidamente”.

IL VIDEO INCRIMINATO



IL POST SUI SOCIAL