0 Facebook Lasha Sagirashvili, l”altro’ georgiano che sta facendo impazzire di gioia la Partenope Rugby Sport 4 Novembre 2022 13:36 Di Andrea Aversa 2'

C’è sempre un pizzico di Georgia in più qui a Napoli. Non solo Khvicha Kvaratskhelia, l’attaccante del Napoli entrato nel cuore dei tifosi azzurri grazie alle sue magie con il pallone. C’è anche un altro giovane georgiano che sta facendo impazzire i napoletani.

Questa volta la palla è ovale, il campo è quello da rugby e la squadra è la Partenope. Tra le fila del club dei Cavalli di Bronzo milita Lasha Sagirashvili, classe 2000 e nato a Tiblisi, capitale della Georgia. Il 22enne gioca nel ruolo di primo centro.

Lo scorso 30 ottobre il giovane è stato premiato come ‘Man of the Match’ e allenamento dopo allenamento e partita dopo partita è riuscito a conquistare l’affetto dell’intera comunità partenopea. “Ho iniziato a giocare a rugby all’età di 17 anni“, ha raccontato a Vocedinapoli.it.

Anche per lui, come per Kvara, è scattato un particolare feeling con Napoli e i napoletani: “Qui sto molto bene, mi sento bene. Ho la sensazione che la squadra e tutto l’ambiente sono diventati per me come una famiglia“. Non è mancato un riferimento al fenomeno a disposizione di Luciano Spalletti.

“Kvaratskhelia è un giocatore straordinario. In Georgia è già un mito ed è molto amato. Oggi ancora di più per quello che sta facendo a Napoli. Grazie a lui anche questa città si sta innamorando del mio paese, la Georgia” e infatti è diventato normale vedere allo stadio Maradona tantissimi tifosi avvolti nella bandiera georgiana.