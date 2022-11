0 Facebook Napoli, fingono malore solo per evitare il traffico poi postano il video sui social: è polemica Cronaca 3 Novembre 2022 12:48 Di redazione 1'

Desta scalpore quanto accaduto a Napoli, fingono un malore solo per evitare il traffico poi postano il video sui social. A riprendere l’episodio sulla sua pagina Facebook è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Napoli, fingono un malore solo per evitare il traffico poi postano il video sui social

Fingono un pronto soccorso in auto solo per non rimanere imbottigliati nel traffico in galleria, poi mettono il video online su Tik Tok. Nel filmato, la passeggera fa finta di aver avuto un malore, chi invece era alla guida fa segno alle altre macchine di spostarsi per poter passare.

Il commento di Francesco Emilio Borrelli

Diversi utenti hanno segnalato il video al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha così commentato l’episodio: “Dal filmato non si riesce a capire se le donne abbiamo proseguito nella loro messa in scena e siano andate fino in fondo. Anche se siano limitate all’intento è pur sempre un episodio vergognoso che abbiamo segnalato“.

