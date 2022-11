0 Facebook Paula Saulino, il racconto della relazione con Jorginho: “La sua fidanzata era incinta di 8-9 mesi quando stavamo insieme” Spettacolo 4 Novembre 2022 16:31 Di redazione 2'

Paula Saulino, dopo lo scalpore dell’intervista del Daily star, pubblicata lo scorso luglio, torna a parlare durante il corso dell’esperienza il “Valore del Femminile”. In merito alla verità sulla relazione con Jorginho Frello, ha dichiarato:

“Ho avuto una storia con Jorginho (ex centrocampista del Napoli, ora in forze al Chelsea) – afferma Paola, come riporta Napoli Today – quando quella che ora sarebbe apparentemente la sua fidanzata era incinta di 8-9 mesi circa e poi ha partorito… Per vari motivi vi è stato uno stop e poi un riavvicinamento quasi un annetto più tardi. Ci tengo a precisare che non sapevo dell’esistenza di questa donna, lui non me ne aveva mai parlato, ma ero invece perfettamente a conoscenza dell’esistenza di sua moglie e dei suoi due figli di cui in passato ne pubblicava personalmente foto e dediche di affetto. Non sono dunque una mangiauomini, prima del primo bacio gli ho anche detto che ricordavo avesse una moglie, e lui mi ha prontamente spiegato che era divorziato, e almeno in due/tre occasioni mi ha parlato anche dei suoi due figli in Italia”.

“Sono stata mentita, usata, chiamata ‘puttana’ e strattonata – continua la Saulino – dal procuratore di Jorginho solo perché mi sono permessa di chiamarlo ‘cafone’. Voglio vivamente scardinare quel vecchio copione limitante fatto di etichette, tra le quali quella di “puttana”, senza possibilità di apertura, lo faccio per me e per il genere femminile che dovrebbe più spesso con grinta riconoscere e dare valore a se stesso nel proprio potenziale. Non accetto che mi si vomiti addosso responsabilità che Jorginho, la sua fidanzata e il suo procuratore non sono in grado di prendersi. Viviamo in un mondo maschilista dove anche le donne accusano altre donne per “errori” commessi dal proprio partner, il quale forse avrebbe lui l’obbligo di essere fedele”.