0 Facebook Gigi D’Alessio, lo sfogo ai suoi fan fa riflettere: “E’ una vera tristezza, siamo tutti schiavi, facciamo inciuci” Spettacolo 4 Novembre 2022 16:13 Di redazione 1'

Gigi D’Alessio, in concerto a Roma, ha voluto dedicare un momento di riflessione all’utilizzo dei social oggi. Il cantautore napoletano, che ha venduto oltre 26 milioni di dischi, ha detto la sua su questo mondo social.

Ha fatto un annuncio sul palcoscenico parlando della situazione attuale e di come sia tutto cambiato con i social:

“Siamo schiavi dei telefonini. Siamo sempre su Facebook, Tik Tok, Instagram. Questo perché ci piace inciuciare. Fotografiamo tutto. Secondo me bisogna darsi una regolata perché spesso poi per stare con il telefono in mano non andiamo a trovare i genitori e i nonni. Ogni giorno che passa c’è una tristezza in più invece il nostro sorriso gli regala ossigeno. Sono persone che hanno desiderato tutto ma non ci hanno fatto mancare niente e oggi”.