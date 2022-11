0 Facebook Temporale-apocalisse in Campania, crolla muro dello stadio di Ercolano ed evacuata una casa di riposo nel Salernitano Meteo 4 Novembre 2022 18:28 Di redazione 2'

Il boato e il crollo e per fortuna nessun ferito. È quello che è accaduto ad Ercolano, località vesuviana in provincia di Napoli, dove ha ceduto una parte del muro di cinta della struttura sportiva sita in via Doglie. I fatti sono accaduti a causa del maltempo.

I temporali hanno flagellato la Campania e l’intera provincia di Napoli senza risparmiare il centro del capoluogo campano. La stessa zona vesuviana ha subito gravi danni e disagi. L’episodio è stato commentato dal calciatore Salvatore Bacio Terracino che ha pubblicato un video diventato virale sui social: “Abbiamo sentito un boato poi abbiamo visto il cedimento del terreno e sentito un forte odore di gas. Per fortuna l’impianto era vuoto, noi giocatori eravamo nelle nostre auto aspettando la fine della pioggia“.

Anche nel Salernitano i nubifragi non hanno affatto scherzato. Tra la Valle dell’Irno e l’Agro Nocerino Sarnese, a Roccapiemonte, è stata evacuata una casa di riposo sita in via Caracciolo. Il motivo? Le strade circostanti la struttura per anziani erano del tutto allagate.

Per questo le autorità hanno disposto il trasferimento momentaneo degli ospiti presso la scuola elementare di via Ferrentino. A prelevare e trasportare gli anziani ci hanno pensato i vigili del fuoco con un gommone.