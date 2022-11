0 Facebook Bomba d’acqua a Napoli e in Campania, fiumi di fango in città: devastati gli stand della sagra Meteo 4 Novembre 2022 15:13 Di redazione 1'

Una bomba d’acqua si è abbattuta sulla regione Campania. Il maltempo, previsto dai meteorologi e dalla Protezione civile (che ha diramato un’allerta), sta colpendo Napoli e provincia. Ma anche l’entroterra in Irpina e del Salernitano.

Segnalazioni sono arrivate alla nostra redazione sia per i gravi disagi che stanno accadendo nel capoluogo campano, ma anche nel Vesuviano e l’area Nord. Secondo quanto riportato da Fanpage anche la famosa sagra delle castagne di Montella è stata vittima della pioggia.

Il temporale in corso, infatti, oltre a provocare allagamenti e traffico, ha causato fiumi di fango che hanno travolto gli stand organizzati proprio per il noto evento. Ha affermato il sindaco della località in provincia di Avellino:

“Date le straordinarie condizioni metereologiche in corso, si invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti in auto, soprattutto lungo il percorso della Festa della Castagna. La priorità è mettere in sicurezza gli stand senza bloccare il traffico, lasciando libero il passaggio per i mezzi di emergenza e di soccorso“.