Ladro ripreso dalle telecamere mentre ruba i copricerchi delle auto: il video è virale
Cronaca
2 Novembre 2022

Desta scalpore quanto avvenuto nel Napoletano, un uomo che, a spasso spedito, cammina sul marciapiede verso un’auto in sosta alla quale ruberà i quattro copricerchi delle ruote.

Ci troviamo in quel di Pomigliano D’arco. Il ladro è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza che hanno filmato l’intera scena. L’uomo – dai tratti somatici non sembra molto giovane – si guarda attorno, colpisce e poi va via col bottino.

Il commento di Francesco Emilio Borrelli

A pubblicare il video sui suoi canali social è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Il filmato ha generato tanti commenti di disprezzo. “Il video recapitatomi da un residente è stato immediatamente trasmesso alle forze dell’ordine” ha detto il politico.

Borrelli ha infine aggiunto: “Significa anche dare una risposta a quei cittadini che credendo nella giustizia denunciano e forniscono elementi per risalire ai farabutti“.

