Va all'Edenlandia con il figlio ma funziona solo una giostra, la denuncia: "Spesi oltre 36 euro per una vergogna" Cronaca 2 Novembre 2022

Fa discutere quanto accaduto al parco giochi dell’Edenlandia di Napoli. Spende oltre 30 euro di biglietto per le giostre per il bimbo di 11 anni, ma di attrazioni per i più grandicelli ne è aperta solo una.

A denunciare l’accaduto è il genitore del bambino che ha pubblicato un video su Tik Tok, poi ripreso dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. L’uomo ha raccontato: “Volevo dare un avviso a tutti coloro che hanno un bimbo di 11 anni che vuole divertirsi alle giostre, ma purtroppo è una vera vergogna!“.

Il racconto sui social

Il genitore ha spiegato: “Pagando un biglietto di 30 euro e avendo 6 euro in omaggio, su cinque giostre per i più grandicelli, una solo ne è aperta. Vorrei sapere questi 36 euro, questo bimbo come li deve consumare. Dopo aver fatto un’ora di traffico, pagato il parcheggio 5 euro, tempo perso per tornare a casa con lo sguardo dispiaciuto del bambino”.

