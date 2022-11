0 Facebook Emma Marrone, una giornata da napoletana: dalla pizza alla limonata “a cosce aperte” alle canzoni neomelodiche Spettacolo 1 Novembre 2022 17:38 Di redazione 2'

Emma Marrone ha passato a Napoli una meravigliosa giornata. E’ diventata una vera e propria scugnizza napoletana passeggiando per i vicoli della città e assaporando tutte le esperienze partenopee. Dalla pizza, alla limitata “a cosce aperte”, alle canzoni neomelodiche. Il giro in barca per vedere il Vesuvio.

Emma Marrone a Napoli

Non è mancato il classico rito di passaggio ai Quartieri Spagnoli per omaggiare Diego Armando Maradona. Tutte le tappe della cantante salentina in città sono state documentare su Tik Tok, come la scarpetta da “Concettina ai tre santi” e per finire alla giornata si relax in vespa in giro per la città più bella del mondo.

Estasiati i fan che l’hanno potuta seguire anche su Instagram. La notte Emma l’ha poi trascorsa in un hotel del lungomare, come testimonia la storia pubblicata dalla cantante pugliese.