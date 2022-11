0 Facebook Marcianise, addio al giovane chef Francesco Nunziante Cronaca 2 Novembre 2022 11:32 Di redazione 1'

Non ce l’ha fatta il giovane chef Francesco Nunziante. Il 34enne è deceduto all’ospedale CTO di Napoli dove era ricoverato per un’ischemia celebrale. È lutto a Marcianise, località in provincia di Caserta. La triste notizia è stata riportata da Edizioni Caserta.

Lo chef di 34 anni lascia il padre Angelo, la madre Michelina ed il fratello Pietro. Il feretro arriverà domani alle 13 nella chiesa dell’Annunziata di Marcianise dove a partire dalle 16 sarà celebrato il rito funebre.

Sui suo profilo in poche ore sono già stati pubblicati tanti messaggi di cordoglio: “Buon viaggio Francesco Nunziante”; “Mi hai lasciato senza parole…Non mi sembra vero”; “Il destino purtroppo è crudele, sei stato un ragazzo solare è un amico aperto a tutti…”; “Stento a crederci. Troppi momenti spensierati vissuti insieme…anni ed anni di amicizia. Grazie per avermi regalato i tuoi sorrisi. Li porterò per sempre con me!”.