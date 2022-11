0 Facebook Bimbo sparito in Campania, fa 35km in bici: ha portato un fiore sulla tomba della nonna Cronaca 2 Novembre 2022 21:09 Di redazione 1'

È salito in sella alla sua bicicletta e da Manocalzati ha percorso 35 chilometri fino a Montemarano. Siamo in Campania, nello specifico in Irpinia, in provincia di Avellino. Il giorno di commemorazione dei defunti un bambino di 11 anni è stato protagonista di un’avventura.

Si, perché il suo comportamento ha scatenato emozioni contrastanti, prima allarme e paura e poi amore e gioia. Il ragazzino, una volta iniziata la sua pedalata, era stato dato per disperso perché non aveva avvisato nessuno. Successivamente è stato scoperto il motivo della sua azione.

L’11enne si è recato al cimitero per mettere un fiore sulla tomba della nonna. Un pensiero affettuoso, un gesto di cuore da parte sua per il parente ormai scomparso. Si sa che il rapporto tra nonni e nipoti è una delle cose più belle che esistono.