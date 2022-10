0 Facebook Pensante accusa ad Antonino Spinalbese: “Sei un mezzo padre”. L’hair stylist furioso News 31 Ottobre 2022 15:25 Di redazione 2'

Antonino Spinalbese è molto risentito per una frase che gli è stata detta nella casa del Grande Fratello Vip. Un’accusa che proprio non ha digerito e che sarebbe alla base della sua rottura con Edoardo Donnamaria. I due, infatti, all’inizio sembravano essersi avvicinati molto, ma i rapporti adesso si sono incrinati.

Antonino offeso da Edoardo

L’ex di Belen Rodriguez non ha apprezzato la nomination di Edo, accusandolo di essere un doppiogiochista. Ma a non piacergli sono state le frasi dette riguardo alla sua paternità. Spinalbese ha raccontato tutto ad Antonella Fiordelisi. “Edoardo mi ha nominato dopo che per tre settimane stavamo insieme fino alle sei del mattino, dove io venivo a dare i consigli prima a te e poi a lui. Mi ha portato di là e ha detto: “Nomino Antonino perché è la persona meno vera della casa”, queste le parole di Spinalbese.

Antonino però si è offeso anche per alcune esternazioni fatte da Edoardo: “Poi cosa ha fatto? Dopo che io ho scherzato con te, dopo quel gesto di là in magazzino…in più cos’è che ha detto di là, “Antonino è un mezzo padre”, dicendo “Ma no, è giuridica come frase”. Sì, ma qual era la sua intenzione? Tutti quanti giudicano sempre e solo me“. Sebbene la Fiordelisi abbia provato a difendere Edo, Antonino è categorico, non ne vuole più sapere di lui: “L’ho proprio eliminato. Quando vado alle nomination, penso che lui sia già stato eliminato per me. Figurati”.