0 Facebook Bomba di Antonella Fiordelisi al Gf Vip: “Totti mi ha scritto 2 mesi fa, quando stava con Noemi”, la reazione Spettacolo 1 Novembre 2022 08:45 Di redazione 2'

Dopo le parole di Antonella Fiordelisi sul fatto che Francesco Totti le abbia scritto, è arrivata la precisazione da parte del conduttore in diretta. Alfonso Signorini ha domandato alla schermitrice di chiarire la vicenda. In un primo momento infatti la produzione aveva scelto di censurare le parole della concorrente spostando l’inquadratura mentre lei parlava di questo gesto dell’ex calciatore della Roma. Le parole di Antonella si sono rivelate una vera bomba.

Se in un primo momento si è ipotizzato al gesto legato al passato, quando Totti insomma era ancora sposato con la Blasi, e quindi ai presunti tradimenti del Pupone alla ex moglie, arrivano le parole che chiariscono tutto. La Fiordelisi ha infatti dichiarato in diretta, lo scorso lunedì sera al Grande Fratello Vip: “Non so il periodo preciso, mi scrisse solo ‘Ciao’. Mi rimase la scritta, quella ‘Vuoi accettare o no la richiesta’?. Non ho mai risposto perché non ho fatto in tempo. Se avessi fatto in tempo, forse avrei risposto. Credo sia successo due mesi fa, non ricordo bene. Potete chiedere a mio padre di andare sulla chat e mostrarvi lo screen. Con Ilary era già finita”.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: la bomba di Antonella Fiordelisi

Alfonso Signorini ha voluto chiarire soprattutto per la posizione della Blasi, ex conduttrice del GFVip nonché sua collega e amica “Nella Casa ti sei lasciata sfuggire un’affermazione che ha fatto scoppiare un casino sul web. In che senso ti ha scritto Totti? Quando?”. Poi la stoccata del conduttore a Noemi Bocchi, nuova compagna di Totti: ” Quindi ti ha mandato una richiesta di amicizia mentre stava con Noemi. Questa cosa, se è vera, farà arrabbiare Noemi”. “Ciao Noemi”, l’ha quindi salutata divertita Antonella, scatenando la replica del conduttore: “La Fiordelisi non guarda in faccia nessuno. Naturalmente ti assumi la responsabilità di quello che dici”.