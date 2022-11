0 Facebook Violenza contro la moglie e le due figlie per 10 anni: “Visi devastati, ferite ovunque”, i carabinieri le salvano Cronaca 1 Novembre 2022 09:15 Di redazione 1'

Insulti minacce e colpi, per 10 anni questa donna, insieme alle due figlie, ha dovuto subire le violenze di un uomo che tutto è tranne che uomo. Una bestia, un essere immondo che su quei volti ha lasciato segni che non andranno più via. A salvare le tre dall’incubo ci hanno ternato i carabinieri.

Quando i militari della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia sono entrati in quell’abitazione di Gragnano, la donna ha aperto loro la porta. Aveva il viso tumefatto, gli occhi gonfi, le labbra sanguinanti: segni di un terrore che durava da 10 anni. Le figlie, una da poco maggiorenne e l’altra 13 anni, erano ferite. L’incubo era in atto.

A finire in manette un 41enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Adesso l’uomo è in carcere e presto dovrà rispondere al giudice di tutte quelle violenze. Per le 3 donne il ricovero in ospedale e le cure delle ferite fisiche. Per guarire quelle mentali e dell’anima purtroppo non basterà il tempo!