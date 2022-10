0 Facebook Piero Piromallo da Suorsola ai palcoscenici internazionali News 31 Ottobre 2022 14:02 Di Juanuaria Piromallo 3'

I suoi cortometraggi volano da Toronto a Tokyo passando per New York e Parigi. Non solo…

Sorride e gli occhi si illuminano, una carriera di artista/performer a tutto tondo, regista, pittore, attore e scrittore. Napoletanissimo ma vive a Roma, Piero Piromallo Capece Piscicelli, 39 anni, erede di famiglia blasonata ( un suo antenato Pietro Piscicelli fu consigliere di re Carlo d’Angio’) che gli hanno trasmesso valori solidi e tradizioni lontane. Sua madre Nicoletta Piergentili è un’affermatissima avvocato penalista. Messi da parte stemmi e titoli lui si sente piu’ erede di Kung Fu. Doppio master in arti marziali e in cinematografia all’Univerisità di Suor Orsola Benincasa e grande facilità in ogni linguaggio espressivo. I suoi titoli sono proiezioni di stati d’animo, si nutrono di un comune humus, l’eterna lotta fra bene e male, un po’ Gomorra in salsa periferia di Roma, un po’ splatter. Cominciamo dal quadro “Coraggio” esposto al Carrousel del Louvre a Parigi dal 21 al 23 ottobre in una cornice di una video proiezione.

Mentre “Maschera” è volato alla Boomer Gallery di Londra. “Dark loner” è attualmente esposto all Complesso Monumentale Pio Sodalizio dei Piceni a Roma

Passiamo al cinema con Il corto “Julia guns and blood” ( con Paola Di Biase, la ninfa, Raffaele Raiola, il killer) e Piero nel doppio ruolo di regista e attore ha vinto un premio come miglior Screenwriting (sceneggiatura) al Toronto Indie Filmmaker festival ) mentre una recensione speciale è arrivata sottoforma di Honorable Mention dal Tokyo international Short Film Festival. Ed è’ anche in concorso con “Artist’s Soul” al New York Tristate international Film Festival. Ancora una Honorable Mention al New Wave Short Film Festival e finalista al Rome Short Film Festival (https://www.romashortfilmfest.com).

Con Artist’s soul di cui ha firmato la regia ma è anche attore ha vinto un award come miglior cortometraggio al Venice Fullshot Film Festival ( https://www.tokyoshortfilmfest.com/post/an-intervie-with-piero-piromallo). Selezionato al Festival di Berlino, al festival live Stanley Award dedicato a Kubrick a cui si ispira.

Teniamolo d’occhio è la recensione su magazine di settore Art Now che fa tendenza nel mondo dell’arte e su Cinephilia Magazine, la rivista ufficiale del Festival di Roma. Il suo titolo di maggior successo è Shuikendo, la via della fluidità, e si ispirano alle tecniche di combattimento di sua invenzione.