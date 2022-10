0 Facebook Belen Rodriguez, la frecciatina non passa inosservata: “Capisco che tu la pensi così, ma comprenderai meglio” Spettacolo 31 Ottobre 2022 15:26 Di redazione 2'

Belen Rodriguez si è resa protagonista di diversi post social che hanno interdetto i follower. L’argentina avrebbe mandato messaggi equivoci e i fan infatti si chiedono se queste parole siano dirette proprio al marito, Stefano De Martino, con il quale è appena rientrata da un weekend romantico a Londra. Belen e Stefano hanno passato questi giorni lontani, lui è a New York mentre la moglie a Milano con i figli. Sarà contro di lui che si è scagliata?

Pagine di un libro con un semplice commento “Già” che fanno intendere che ci sia qualcosa che non va. “Se dico a qualcuno: Capisco che tu la pensi così, ma, quando avrai più esperienza, comprenderai meglio questo argomento, quella persona mi volta le spalle e se ne va” si legge in una pagina di un libro pubblicata in una story Instagram. “Se, invece, io dicessi: Stai dicendo una sciocchezza, quella stessa persona mi presterebbe la massima attenzione e passerebbe il resto della giornata a discutere con me”.

A chi si sarà riferita l’argentina? Recentemente la stessa a Striscia la Notizia aveva parlato di un diverbio con un collega. Che sia lui l’obiettivo delle frecciatine?