Alessandro Borghese fa ritorno nella sua Napoli, la bellissima dedica: "Si o' cor mij" 31 Ottobre 2022

Ritorno a casa. Alessandro Borghese a Napoli. Uno dei personaggi più seguiti della televisione ha fatto ritorno nel capoluogo partenopeo documentando tutto sui social.

Alessandro Borghese fa ritorno nella sua Napoli, la bellissima dedica

Il famoso chef Alessandro Borghese ha pubblicato due post sui social facendo riferimento proprio al ritorno nella sua città d’origine: “Napoli. La città di mio papà Gigi. Napoli la cucina di nonna Concetta, la provola nella pasta e patate. Napoli. L’allegria, il carattere, la dignità, i sorrisi dei ragazzi e gli occhi profondi delle signore. Napoli. Si o’ cor mij, o saij, t teng rint o’ sang“.

Poi, un secondo post per ringraziare tutti i napoletani per le bellissime dimostrazioni d’affetto ricevute: “Ragazzi, Grazie! Grazie! Grazie! Il vostro affetto è immenso ed è lievitato come la pasta cresciuta! Thank you guys!“.

I POST SUI SOCIAL