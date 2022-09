0 Facebook L’amante di Ilary Blasi e tutti i tradimenti Francesco Totti: “Lei lo voleva per convenienza e fare carriera” Spettacolo 13 Settembre 2022 14:15 Di redazione 2'

Francesco Totti ha rilasciato un’intervista fiume al Corriere della Sera in cui confessa che a tradire è stata Ilary Blasi per prima. ma di chi stava parlando il Pupone? “Sono rimasto shockato”, ha sottolineato quando ha saputo di chi si trattava. E subito le voci di gossip hanno ricondotto a lui.

Gli occhi sono puntati sul personal trainer di Ilary Blasi, ovvero Cristiano Iovino. In passato il suo nome era stato collegato anche a Giulia De Lellis. Dopo le numerose indiscrezioni l’AdnKronos ha provato a contattare il ragazzo per sapere la sua opinione in merito.

“Sì ho letto, vi ringrazio ma di questa cosa non mi interessa proprio parlare” ha risposto Iovino. Insomma non ha nè confermato né smentito la notizia del presunto tradimenti di Ilary con lui. Intanto Fabrizio Corona continua a parlare die tradimenti di Ilary e Totti e dopo aver mostrato la foto di una certa Martina, si è concentrato sulla sua nemica: l’ex letterina. Andando a ritroso nel tempo la showgirl diventa bersaglio anche del passato. secondo il suo primo fidanzato, Sean, lei lo avrebbe lasciato per fidanzarsi con Francesco Totti con lo scopo di diventare famosa e frequentare un calciatore ricco e noto. Alla fine lui l’avrebbe sempre amata, anche se tradita mentre lei no e avrebbe approfittato del momento di crisi del marito per lasciarlo. Ovviamente dopo esser diventata anche lei ricca e famosa.

Le foto di Fabrizio Corona su Instagram, che ha anche mostrato la foto di un altro sospettabile flirt della Blasi ovvero Alessio Lapadula, ex ballerino di Amici: