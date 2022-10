0 Facebook E’ la Andy Warhol dei quartieri. Dissacra santi, corni, pulcinella, Maradona e luoghi comuni. Roxy in the box dalla street art vola alto News 31 Ottobre 2022 14:11 Di Juanuaria Piromallo 2'

Come l’ottovolante della sua ultima installazione, il lunapark allestito nell’ exOspedale Militare. Se ve lo siete persi, peggio per voi…Per i ritardatari prossima apertura, intanto leggete sotto.

Famosa ( e non solo per un quarto d’ora come profetizzava il buon Warhol) per i suoi slogan: Stay liquid ( riferito al sangue di san Gennaro) e Campai Sodo sono diventate delle icone.

Si presenta cosi’: sono Roxy in arte Roxy in the Box, all’anagrafe Rosaria Bosso. Mi occupo di arte contemporanea, vivo da 10 anni con il mio fidanzato Tano, non sono una stalker, spesso mi sento vecchia e grassa, avevo un posto fisso ma dopo 18 anni, nel 2012, mi sono licenziata per vivere fino in fondo la difficoltà di campare di arte. Non mi drogo, non bevo superalcolici (su questo sono una noia lo so!). Odio i finti snob (quelli veri mi fanno sorridere)…. Come fai a non amarla da subito. Appena la conosci. E’ energia pura, ti travolge come la lava del Vesuvio, una creatività sempre a pronta a esplodere.

Il suo humus é Napoli, la sua ispirazione è tutto quello che le accade, le sue opere in edizione limitata hanno una marea di followers: Martiri da bere, sei personaggi in cerca di d’albero….Le sue frasi a effetto chi se le mette a casa, chi le appende ai baretti.

Roxy e il sociale: Con Pessoa Luna Park è approdata nell’Ex Ospedale Militare in Vico Trinità delle Monache, per riqualificare un’area della città poco sviluppata, trasformandola in uno spazio anti-convenzionale per le arti in libertà. Un esperimento di rigenerazione urbana, in chiave POP. Ben lontano dal classico parco giochi per bambini, il Pessoa Luna Park è uno spazio di provocazione in continuo divenire, dove l’arte, espressa prevalentemente sotto forma di gioco, ha come principali fruitori Millennial e Generazione Z. Si inserisce nel progetto “Luna Park Urbano”, risultato vincitore del bando IQ – I Quartieri dell’innovazione del Comune di Napoli, con il partner Mappina APS. Ditemi come voi come si fa a non amarla.