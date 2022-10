0 Facebook Incendio a Marigliano, anziano perde la vita a causa delle esalazioni Cronaca 31 Ottobre 2022 14:39 Di Andrea Aversa 1'

Questa mattina a Marigliano i Carabinieri sono intervenuti a via XI settembre n.32 per un incendio in una palazzina a due piani. Vigili del fuoco sul posto. Le fiamme sembrerebbero essere divampate per un corto circuito e al primo piano è stato rinvenuto tramortito probabilmente per le esalazioni del fumo l’82enne Angelo Sepe che è deceduto pare poco dopo durante il tragitto in ospedale.

Tratta in salvo la moglie 81enne della vittima e il loro figlio 54enne che abita al piano superiore. Madre e figlio stanno bene. La salma è stata restituita ai familiari. Nessun danno alla struttura