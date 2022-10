0 Facebook Anticipazioni Mina Settembre, ultima puntata con colpo di scena: guai per l’assistente sociale Cronaca 31 Ottobre 2022 13:28 Di redazione 2'

Domenica 6 novembre andrà in onda la sesta e ultima puntata di Mina Settembre 2 e, a giudicare da come è finita la quinta, sarà sicuramente ricca di colpi di scena. Ebbene la bella assistente sociale questa volta si è messa davvero nei guai.

Anticipazioni ultima puntata di Mina Settembre 2

Aver provato a contattare la madre biologica di Viola metterà a rischio il suo lavoro, Mina infatti sarà sospesa e dovrà lasciare il consultorio. Un provvedimento che chiaramente la addolorerà moltissimo, oltre al fatto che è preoccupata di non poter fare mai più l’assistente sociale. In suo aiuto verrà come sempre Domenico. Il bel ginecologo, che palesemente prova ancora qualcosa per Mina, proverà a convincere la madre di Viola a ritirare la denuncia così che l’assistente sociale possa riavere il suo lavoro.

Questa cosa ovviamente potrebbe riavvicinare Mina a Domenico e non è detto che tra i due non riscoppi la passione. L’ultima puntata si concluderà con il matrimonio di Titti e Giordano, che hanno deciso di anticipare. Anche qui però è previsto un colpo di scena inatteso che potrebbe rovinare l’importante giornata. Intanto Olga, la madre di Mina, tornerà a casa e racconterà una storia alla figlia che però non convincerà Mina. Qual è il segreto della madre? Pare proprio che la seconda stagione di Mina Settembre si concluderà con diverse questione aperte.