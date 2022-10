0 Facebook “Aiuto, sto male”, e crolla a terra: 66enne muore in strada. Dramma in Irpinia Cronaca 31 Ottobre 2022 12:35 Di redazione 1'

Si è sentito male all’improvviso, poi – dopo aver chiesto aiuto – si è accasciato al suolo. Così un uomo di 66 anni, come riportato da Il Mattino, ha perso la vita a Monteforte Irpino (località in provincia di Avellino), davanti ad una tabaccheria.

I fatti sono accaduti in via Nazionale. La vittima si trovava in compagnia della moglie quando si è verificata la tragedia. Subito è scattato l’allarme con le persone presenti che hanno chiamato i soccorsi. Purtroppo i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri. I militari hanno avviato i normali accertamenti del caso. La salma del 66enne è stata già restituita alla famiglia per consentirgli di svolgere i funerali.