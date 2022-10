0 Facebook Weekend da single per Belen Rodriguez, Stefano De Martino lontano dall’Italia News 30 Ottobre 2022 12:24 Di redazione 2'

Belen Rodriguez ha vissuto un weekend da single. La bella show girl, dopo essersi dedicata ai figli, sorprendendo Santiago per il travestimento di Halloween scelto per partecipare alla sua festa di scuola, si è dedicata a se stessa.

Belen Rodriguez e la serata con amici

In tanti, dopo aver visto la show girl con i figli e la madre dirigersi alla festa di Santiago, si erano chiesti dove fosse Stefano De Martino che generalmente non ama perdersi occasioni importanti del figlio. Lo show man partenopeo è però partito e Belen si è così concessa un weekend da ‘single’. Mentre il marito si trova – a giudicare dalle immagini nelle sue storie Instagram – a New York, lei è uscita con un gruppo di amici a cena. Con lei l’inseparabile Patrizia, ex concorrente del Grande Fratello cui la Rodriguez è legatissima.

Se da un lato Belen ha condiviso le immagini della divertente cena, dall’altro Stefano nelle sue storie ha pubblicato diversi scatti da New York. Non si conoscono i motivi del viaggio di De Martino oltreoceano, se sia per piacere o per motivi di lavoro.