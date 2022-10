0 Facebook Sventura per coppia di fidanzati, si apparta in auto ma viene derubata da tre malviventi Cronaca 30 Ottobre 2022 13:13 Di Fabiana Coppola 1'

Una ‘fuga romantica’ che è costata cara a una coppia di fidanzatini che nella notte tra sabato e domenica si erano appartati in una strada di Qualiano. Questa notte verso le 4.30 a i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in via del Cimitero.

Coppia di fidanzatini derubata a Qualiano

Poco prima dell’arrivo dei militari i due fidanzatini si erano appartati e sono stati avvicinati da tre malviventi che li hanno minacciati con una spranga di ferro, facendosi consegnare soldi ed effetti personali. Poi si sono dati alla fuga.

Grande spavento per i fidanzatini che hanno temuto il peggio. Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno provando a rintracciare i tre malviventi.