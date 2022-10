0 Facebook Caldo a Napoli, ottobre come agosto: gente a mare e spiagge piene News 29 Ottobre 2022 13:51 Di redazione 1'

Temperature record a ottobre, a Napoli le spiagge si riempiono. Un autunno atipico quello che l’Italia sta vivendo dal punto di vista climatico. L’ottobrata – che di norma dura qualche giorno – è perdurata per tutto il mese e anche le prime settimane di novembre saranno caratterizzate dalla presenza del sole e temperature al di sopra della media stagionale.

Spiagge piene a Napoli

A Napoli questo ultimo sabato d’ottobre somiglia a una giornata d’agosto. Le spiagge si sono riempite e in tanti ne hanno approfittato per farsi un bel bagno a mare. Un video pubblicato da una utente su Tik Tok, diventato in poco tempo virale, mostra una spiaggia di Posillipo con tanta gente in acqua.

Complici le temperature record e il cielo sereno, la città è colma di gente. Tantissimi i turisti e le persone in strada, così come molte spiagge cittadine sono state prese d’assalto da chi ha scelto di farsi un bel bagno in questa giornata. Insomma quest’ottobre somiglia più a un mese estivo che autunnale.

Il video su Tik Tok